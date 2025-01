Prognose in Belarus sieht Lukaschenko als klaren Wahlsieger

Aktualisiert am 26.01.2025 - 18:38 Uhr

Aktualisiert am 26.01.2025 - 18:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Machthaber Alexander Lukaschenko will in Belarus nach mehr als drei Jahrzehnten nach der umstrittenen Präsidentenwahl noch mindestens fünf weitere Jahre regieren. (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/dpa/dpa-bilder)

In Belarus stellt sich nach der umstrittenen Präsidentenwahl Alexander Lukaschenko auf mindestens weitere fünf Jahre an der Macht ein. Eine Alternative gab es bei der Abstimmung diesmal nicht.

Bei der als Farce kritisierten Präsidentenwahl in Belarus lässt sich Machthaber Alexander Lukaschenko nach mehr als 30 Jahren an der Staatsspitze erwartungsgemäß zum siebten Mal als Sieger ausrufen. Staatsmedien verbreiteten nach dem Ende der Abstimmung am Abend Nachwahlbefragungen, wonach der 70-Jährige die Wahl mit 87,6 Prozent der Stimmen gewonnen haben soll.