Trump greift in der Außenpolitik hart durch. Das trifft insbesondere langjährige Partner Washingtons. Der neue US-Präsident riskiert, einige von ihnen an China zu verlieren.

Breitbeinig stellte sich Donald Trump im Weißen Haus vor die versammelten Medienvertreter und Republikaner. "Sie haben vielleicht vor zwei Tagen von Kolumbien gelesen", sagte der US-Präsident am Mittwoch. "Sie [die kolumbianische Regierung, Anm. d. Red.] haben gesagt: 'Nein, wir werden sie nicht annehmen.' Aber wir haben gesagt: 'Doch, ihr werdet sie annehmen und es wird euch gefallen.'" Beifall und Gelächter brandeten auf, als Trump seine Version des jüngsten Streits mit Kolumbien erzählte.

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hatte am vergangenen Sonntag zunächst zwei US-Militärflugzeuge mit kolumbianischen Migranten an Bord zurückgewiesen. Trump drohte daraufhin umgehende Einfuhrzölle in Höhe von bis zu 50 Prozent auf kolumbianische Produkte an. Petro kündigte zunächst als Gegenmaßnahme Zölle auf Einfuhren aus den USA an. Schließlich lenkte die kolumbianische Regierung aber ein und gab den Widerstand gegen die Abschiebeflüge mit Militärmaschinen auf. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump wurde daraufhin in einigen internationalen Medien und von Parteifreunden für seine harte Hand gefeiert. Tatsächlich aber stellte der US-Präsident einen Konflikt mit Kolumbien dar, der in dieser Form gar nicht existiert. Sein Vorgehen gegen den seit Jahren engsten Partner der USA in der Region deckt sich mit seinen Drohungen gegen Panama oder Mexiko.

Trump aber läuft mit seiner harten Linie Gefahr, diese und weitere Partner auf lange Sicht zu verlieren. Der lachende Dritte dabei ist Chinas Staatschef Xi Jinping. Denn Peking steht schon lange in den Startlöchern, um ein von den USA hinterlassenes Machtvakuum in Lateinamerika zu füllen.

Kolumbien akzeptierte Hunderte Abschiebeflüge

Kolumbiens Präsident hatte am vergangenen Wochenende insbesondere den Einsatz von Militärflugzeugen für die Abschiebungen kritisiert. Er erklärte, die abgeschobenen Kolumbianer müssten "würdig" und nicht "wie Kriminelle" behandelt werden.

Hintergrund ist die scharfe Kritik Brasiliens am Umgang der USA mit Abgeschobenen: Die dortige Regierung ließ vergangene Woche einen US-Abschiebeflug auf dem Weg nach Belo Horizonte in der Amazonas-Stadt Manaus zwischenlanden. Die Brasilianer an Bord waren mit Handschellen gefesselt, die Klimaanlage des Flugzeugs ausgefallen.

Die brasilianische Bundespolizei holte die Abgeschobenen in Manaus aus dem Flugzeug, entfernte ihre Handschellen und brachte sie dann zu einer brasilianischen Militärmaschine, die die Menschen weiter nach Belo Horizonte flog. Kolumbien wollte ein ähnliches Szenario vermeiden.

Dabei sperrt sich Kolumbien nicht generell gegen Abschiebeflüge aus den USA. Zwischen 2020 und 2024 – während der Amtszeit von Joe Biden – akzeptierte das Land 475 solcher Abschiebeflüge, allein 124 davon im vergangenen Jahr. Nur Guatemala, Honduras, Mexiko und El Salvador nahmen in diesem Zeitraum mehr Abschiebeflüge an. Zudem erklärte sich Kolumbien 2024 sogar dazu bereit, US-finanzierte Abschiebeflüge aus dem Nachbarland Panama zu akzeptieren. All das war Ergebnis der bilateralen Bemühungen Bidens.

Trump: "Mörder, Drogenbarone, Vergewaltiger und knallharte Typen"

In Trumps Welt aber scheinen diese Fakten nicht zu existieren. Am Mittwoch erklärte er erneut, dass die in Handschellen abgeschobenen Kolumbianer "Mörder, Drogenbarone, Vergewaltiger und knallharte Typen" gewesen seien.

Bogotá weist das zurück. Außenminister Luis Gilberto Murillo sagte am Dienstag, bei den 201 abgeschobenen Kolumbianern seien keine Strafverfahren anhängig – weder in den USA noch in ihrem Heimatland.