Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni deutlich stärker gestiegen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, lag die Inflationsrate im Juni bei 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem im Mai ein Wert von 2,4 Prozent gemessen wurde. Analysten hatten lediglich mit 2,6 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise um 0,3 Prozent, was den Erwartungen entsprach.