Die radikalislamische Terrororganisation Hamas will am Samstag drei weitere Geiseln aus dem Gazastreifen freilassen – unter ihnen ist mit Ohad Ben Ami auch ein Deutsch-Israeli. Wie aus der am Freitag von der Hamas veröffentlichten und später vom israelischen Forum der Geiselangehörigen bestätigten Liste hervorgeht, handelt es sich bei den drei Männern um Ben Ami sowie Or Levy und Eli Sharabi. Israel lässt im Gegenzug 183 Häftlinge aus Gefängnissen frei.