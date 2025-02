Die Taliban haben sich angesichts des mutmaßlichen Anschlags eines afghanischen Asylbewerbers in München offen für eine Zusammenarbeit bei Abschiebungen gezeigt. Die Islamisten fordern dafür jedoch eine konsularische Vertretung in Deutschland. "Wir haben unsere Bereitschaft gezeigt, die konsularischen Dienste für Afghanen in Deutschland wieder aufzunehmen, die alle Aspekte der Migration abdecken", sagte Abdul Kahar Balchi, Sprecher des Taliban-Außenministeriums, der Deutschen Presse-Agentur.

Zusammenarbeit mit Taliban steht in der Kritik

Am Vormittag war ein junger Afghane in der Münchner Innenstadt mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren und hatte so mindestens 28 Menschen verletzt, einige davon schwer. Der Mann war laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein abgelehnter Asylbewerber.