Regierung in Österreich: ÖVP, SPÖ und Neos wollen Koalition bilden

Aktualisiert am 22.02.2025 - 15:06 Uhr

Aktualisiert am 22.02.2025 - 15:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Österreich wollen die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos die neue Regierung bilden. Bundespräsident Alexander van der Bellen sagte nach einem Treffen mit den Chefs der drei Parteien in der Wiener Hofburg am Samstag, jetzt sei wirklich etwas weitergegangen und es gebe Fortschritt auf dem Weg zu einer Koalition.