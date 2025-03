Seehofer betonte, dass die Union vor der Bundestagswahl höhere Schulden strikt abgelehnt habe – die jetzigen Vorhaben seien "das Gegenteil dessen, was wir vor der Wahl gesagt haben". Stattdessen erfülle die Union die Vorhaben ihrer politischen Konkurrenten. Seehofer sagte: "Offenbar mussten SPD und Grüne die Wahl verlieren, um am Ende das zu bekommen, was sie schon immer haben wollten." Er warnte vor einer steigenden Inflation durch die zusätzlichen Staatsschulden.

Seehofer schießt gegen Söder

Neben der durch die CSU mitverantworteten Haushaltspolitik griff Seehofer seinen Nachfolger Markus Söder auch direkt an. Er verwies auf die Wahlergebnisse der CSU in den vergangenen Jahren und stufte sie als historisch schlecht ein. "Markus Söder ist jetzt seit sieben Jahren Parteivorsitzender. In dieser Zeit gab es zwei Landtags- und zwei Bundestagswahlen. Alle vier Wahlen gehören zu den schlechtesten in der Geschichte der CSU", sagte Seehofer. Bei den betroffenen Wahlen erreichte die CSU in Bayern Ergebnisse zwischen 31 und 37 Prozent. Insbesondere Freie Wähler und AfD hatten in dieser Zeit an Zustimmung gewonnen, bei der Bundestagswahl wurde die AfD auch in Bayern zweitstärkste Kraft.