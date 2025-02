Vatikan: Franziskus geht es etwas besser

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist nach Angaben des Vatikans trotz einer leichten Besserung weiterhin kritisch. "Heute sind keine asthmatischen Anfälle an Atemnot aufgetreten. Einige Laborwerte haben sich verbessert", teilte der Heilige Stuhl am Abend mit. Aus Sorge um das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche stand auf dem Petersplatz erstmals eine Rosenkranz-Andacht auf dem Programm. Künftig soll es eine solche Andacht jeden Abend geben.

Experte spricht von "hochkritischer Situation"

Der Argentinier leidet bereits seit Mitte Dezember an einer Erkrankung der Atemwege, wollte den Gang ins Krankenhaus anfangs aber unbedingt vermeiden. Nach der Einlieferung Mitte Februar wurde eine Lungenentzündung festgestellt, die beide Lungenflügel erfasst hat. In so hohem Alter ist dies besonders gefährlich. Zudem fehlt dem Papst schon seit einer Operation in jungen Jahren ein Teil des rechten Lungenflügels.