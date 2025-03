Heftige Kritik an Frankreichs Ukraine-Plänen

Kremlsprecher Peskow kritisiert Macrons Fernsehansprache scharf. Er sieht in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg.

Der Kreml hat die Fernsehansprache von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisiert und die Stationierung europäischer Soldaten zur Sicherung des Friedens in der Ukraine abgelehnt. Die Rede Macrons habe sich gegen Russland gerichtet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Unter diesen Umständen sei Moskaus Haltung zur Entsendung europäischer Friedenstruppen in die Ukraine klar. "Es geht faktisch um die konfrontative Stationierung eines gewissen temporären Kontingents", sagte Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge.

Macron hatte am Abend in einer Fernsehansprache Russlands Aufrüstung als Gefahr für die Sicherheit Gesamteuropas bezeichnet und Erwägungen angestellt, verbündete Länder unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. Peskow sagte erneut, dass Russland zur Beendigung des Konflikts bereit sei. Er stimme der Äußerung von US-Außenminister Marco Rubio zu, dass in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der USA ausgefochten werde.