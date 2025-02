Klinikleiter: Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben

Hunderttausende Palästinenser leben in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen in notdürftigen Zelten, während ein Wiederaufbau in weiter Ferne erscheint. Eine Kältewelle hat tragische Folgen.

Mehrere palästinensische Säuglinge sind nach Angaben eines Klinikleiters im Gazastreifen während einer Kältewelle an Unterkühlung gestorben. Said Saleh, Chef des Krankenhauses Asdika al-Marid in Gaza, erklärte, fünf Babys seien innerhalb der letzten Stunden in der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens gestorben. Ein weiteres Baby soll medizinischen Kreisen zufolge zudem im Süden des Gebiets als Folge des kalten Wetters ums Leben gekommen sein.