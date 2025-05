Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein blaues Auge, ein goldener Schlüssel und ein krachend gescheitertes Experiment: Elon Musks letzter Tag im Weißen Haus offenbart, wie dünn die Bilanz des Tech-Milliardärs in Wahrheit ausfällt.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Vielleicht war es die interessanteste Frage, die ein Reporter an diesem letzten Tag von Elon Musk im Weißen Haus stellte. Während Donald Trump sich eher lustlos bei seinem Berater für seine Arbeit zu bedanken schien, stand der Multimilliardär neben dem Schreibtisch des US-Präsidenten im Oval Office. Musk wirkte unruhig, zappelig, seine Augen wanderten unaufhörlich im Raum umher. Besonders auffällig aber war sein blau-geschwollenes rechtes Auge. Also fragte ein Journalist: "Was ist mit Ihrem Auge passiert?"

Musks Antwort: Er sei nicht in der Nähe der französischen First Lady gewesen, die Emmanuel Macron vor kurzem ins Gesicht gelangt habe. Er sagte, das blaue Auge hätte sein fünfjähriger Sohn X fabriziert. Dem habe er angeboten, ihn mal so richtig ins Gesicht zu schlagen. "Mach schon, schlag mir ins Gesicht. Und das hat er dann getan", erzählte Musk. Er sei ein wenig überrascht gewesen über den Bluterguss. Und Trump feixte dazwischen: "Ist mir gar nicht aufgefallen."

Eine magere Bilanz

Nach 130 Tagen als Hauptverantwortlicher von Doge, dem Department of Government Efficiency (Behörde für Regierungseffizienz), kommt Elon Musk auch im übertragenen Sinne mit einem blauen Auge davon. Der milliardenschwere Tesla-Technokrat und selbst ernannte Zerstörer der US-Bürokratie ist nicht mehr länger Berater von Präsident Trump. Sollte es gewünscht sein, stünde er aber natürlich noch immer bereit, so Musk.

Wie mager seine Bilanz ausfällt, wurde am Freitag deutlich, als Trump während der Pressekonferenz im Oval Office sagte, dass die Zahlen "beträchtlich sind, aber mit der Zeit noch viel bedeutender werden". Übersetzt heißt das, da muss noch viel passieren, um die versprochenen Einsparungs- und Effizienz-Ziele zu erreichen. Wenn es so kommen würde, müsse man sich natürlich an Elon erinnern und ihm danken, sagte Trump. Dann überreichte er ihm eine Holzschatulle mit einem goldenen Schlüssel. Den würden nur ganz besondere Menschen von ihm bekommen.

In welche Tür Musk den Schlüssel stecken soll? Womöglich in das nächste Luftschloss. Mit seinem Weggang aus dem Weißen Haus erlischt auch eine Illusion: Dass ein einzelner Unternehmer, bewaffnet vor allem mit Selbstbewusstsein und Rücksichtslosigkeit, mal eben einen über Jahrzehnte gewachsenen Staatsapparat nach seinen Vorstellungen umformen kann. So etwas benötige eben Zeit, sagte auch Trump.

Gebrochene Versprechen und zerplatzte lllusionen

Dabei hatte Elon Musk den amerikanischen Steuerzahlern nicht weniger als gigantische Einsparungen in Höhe von 2 Billionen Dollar versprochen. Die vollmundig angekündigten Einsparungen wurden im Laufe der vergangenen Wochen zuerst auf 1 Billion, dann auf 170 Milliarden Dollar herunter korrigiert. Und selbst diese Zahlen werden zunehmend bezweifelt oder durch Gerichtsentscheidungen wieder relativiert. Daran änderte auch die Aufzählung nichts, die Trump vornahm und sein Lieblingsbeispiel, wonach bisher angeblich zig Millionen Dollar für Geschlechtsumwandlungen von Mäusen ausgegeben worden seien.

Übrig geblieben von Musks Ambitionen ist nach 130 Tagen vor allem dieser Eindruck: Chaos, Verunsicherung, zahlreiche anhängige Gerichtsverfahren, juristische Niederlagen, interne Machtkämpfe und peinliche Rückzieher. Hinzu kommen Musks massiver öffentlicher Ansehensverlust, seine öffentlich diskutierten Drogen- und Beziehungseskapaden und die weltweit einbrechenden Absatzzahlen seiner Elektroautos.

Das liegt vor allem an seiner offenkundigen Selbstüberschätzung und an mangelhaftem Kommunikationsvermögen – intern und extern. Seine propagierte Vision für das Doge entsprach weniger einer durchdachten Reform, sondern einer Abrissbirne. Musk ließ sie rücksichtslos in die Washingtoner Behörden und Ministerien krachen. Kritik kam dabei nicht nur von der Opposition. Der Unmut im eigenen Lager über den neuen mächtigen Mann an Trumps Seite, der zwischenzeitlich sogar als Schattenpräsident bezeichnet wurde, erwuchs vom ersten Tag an.