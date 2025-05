Sex am See: Wann hohe Bußgelder drohen

"Hätte nicht kommen sollen" Darum machte Baerbock bei Carolin Kebekus einen Handstand

Von dpa Aktualisiert am 30.05.2025 - 17:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine bass beeindruckte Carolin Kebekus und eine ziemlich fitte Ex-Außenministerin: In der "Carolin Kebekus Show" ließ sich Annalena Baerbock auf eine Runde "Wahrheit oder Pflicht" ein. (Quelle: Die Carolin Kebekus Show)

Annalena Baerbock war in ihrer Jugend Leistungssportlerin. Das dürfte ihr in der jüngsten Folge der "Carolin Kebekus Show" geholfen haben.

Ex-Außenministerin Annalena Baerbock steht kopf – jedenfalls für Komikerin Carolin Kebekus. In deren Show ließ sich die Grünen-Politikerin auf ein Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel ein. Dort machte die 44-Jährige in ihrem schwarzen Overall lieber einen Handstand, als die undiplomatische Frage zu beantworten: "Lieber nur noch Bücher von Robert Habeck lesen oder nie wieder irgendwas von Robert Habeck sehen und hören?"

Ganz ungeübt ist die Mutter zweier Töchter allerdings nicht: In ihrer Jugend hatte sie Trampolinspringen als Leistungssport betrieben.

Essen wie Söder oder trinken wie Kubicki?

Nur einmal entschied sich Baerbock in der "Carolin-Kebekus-Show" für eine Antwort statt Pflicht. Auf die Frage: "Lieber jeden Tag essen, was Markus Söder isst, oder jeden Tag trinken, was Wolfgang Kubicki trinkt?", votierte sie für: "Essen, was Markus Söder isst, aber die Frage ist sozusagen, wie ich danach aussehe."

Für eine andere nicht beantwortete Frage kassierte sie ein Klebe-Tattoo mit Lkw-Motiv am Handgelenk. Weitere Pflichten wollte Baerbock mit Anrufen bei prominenten Politikern in der Show einlösen, aber Ex-Wirtschaftsminister Habeck nahm nicht ab, woraufhin Kebekus vorschlug: "Wir könnten ja Christian Lindner anrufen und fragen, wie seine Elternzeit so geht."

Auch dieser Versuch über FaceTime schlug jedoch fehl. "Wurde abgebrochen", stellte Kebekus trocken fest. "Vielleicht hat er Dich geblockt." Als Alternative zu den unangekündigten Promi-Anrufen vor der Kamera hätte Baerbock auch einen Schoko-Senf-Toast essen oder Kanzler Friedrich Merz (CDU) ein Kompliment machen können.

Lindner nicht zu erreichen

Als die Komikerin die designierte Präsidentin der Vollversammlung der Vereinten Nationen dann noch zum Abschluss bat, im Playback mit ihr "New York, New York" zu singen, schwante Baerbock: "Oh, mein Gott, ich hätte nicht kommen sollen."