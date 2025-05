Um zu sehen, wie sich die veränderte Teuerungsrate auf die Preise im Supermarkt auswirkt, haben wir für Sie wieder einmal den t-online-Warenkorb gepackt und die Preisentwicklung im Vergleich zum Vormonat analysiert. Dafür notiert unsere Redaktion in regelmäßigen Abständen die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.

Niedrigster Preis für Paprika seit Ende 2022

Für die Verbraucher setzt sich ein erfreulicher Trend aus dem Vormonat fort. So sanken auch bei dieser Erhebung wieder die Preise für frisches Gemüse. Bio Rispentomaten kosten nur noch 1,79 Euro statt 2,29, ein Preisrückgang von 21,83 Prozent. Auch beim Eisbergsalat gab es einen Preisrückgang, so ging der Preis pro Salatkopf um 23,26 Prozent zurück und kostete bei unserer jetzigen Erhebung nur noch 99 Cent.

Doch es gibt auch unangenehme Überraschungen für Verbraucher. So ist die Tafel Schokolade der beliebten Marke Ritter Sport in diesem Monat rund 10 Cent (5,29 Prozent) teurer als bei unserer Erhebung Ende April. Den mit Abstand größten Preisanstieg gab es bei Kartoffeln. Kostete der Zwei-Kilogramm-Sack der beliebten Knolle im Vormonat noch 2,29 Euro, so schoss der Preis in diesem Monat auf 3,79 Euro, ein Anstieg von 65,50 Prozent.