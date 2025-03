Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte wurde am Dienstag mit einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit am Ninoy Aquino International Airport in Manila festgenommen. Die Festnahme ist ein wichtiger Meilenstein in der über achtjährigen Untersuchung des IStGH zu den Tausenden von Todesfällen im Zusammenhang mit Dutertes "Krieg gegen Drogen".