An Ungarns Nationalfeiertag

Viktor Orban bei einer Kundgebung in Budapest: "Nach der heutigen feierlichen Zusammenkunft beginnt der große Osterputz". (Quelle: IMAGO/Balint Szentgallay)

Viktor Orban ist in Ungarn zunehmend unbeliebt, ein Oppositionspolitiker macht ihm Konkurrenz. Orban reagiert mit der Entmenschlichung vermeintlicher Gegner.

Der ungarische MinisterprĂ€sident Viktor Orban hat politische Gegner und Kritiker seiner Regierung als "Wanzen" beschimpft. "Nach der heutigen feierlichen Zusammenkunft beginnt der große Osterputz", sagte der Rechtspopulist in einer Rede zum ungarischen Nationalfeiertag am 15. MĂ€rz in Budapest.