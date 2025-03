Mehrere renommierte Wissenschaftler der angesehenen Universität Yale haben angekündigt, die USA zu verlassen und nach Kanada auswandern zu wollen. Neben dem Philosophen Jason Stanley, der in den vergangenen Jahren zu Faschismus und Propaganda geforscht hat, wollen auch der Holocaustforscher Timothy Snyder und seine Frau Marci Shore, eine Osteuropaforscherin, die Universität verlassen. Die drei treten laut Medienberichten neue Jobs an der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität Toronto an.