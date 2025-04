Israels Verteidigungsminister: Zahlen hohen Preis in Gaza

Am Donnerstag war ein israelischer Soldat bei den Kämpfen im Gazastreifen getötet worden. Der 26-jährige Panzerfahrer wurde von einem Scharfschützen erschossen, wie die Zeitung "The Times of Israel" berichtete. Zum Zeitpunkt seines Todes war seine Urgroßmutter, eine Holocaust-Überlebende, demnach in Deutschland bei einer Gedenkveranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen.