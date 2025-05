Auf einen solchen Erstschlag würde nach Einschätzung des Leiters der Forschungsgruppe Asien bei der SWP eine pakistanische Antwort folgen. Anschließend stünden beide Parteien in der Pflicht, den Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen. "An einer großflächigen regionalen Auseinandersetzung haben beide Seiten kein Interesse", so Wagner.

Warum wollen beide Seiten keinen großen, regionalen Krieg?

Die Gründe dafür sind vielfältig. "Indien sieht seine größte sicherheitspolitische Herausforderung in China, nicht in Pakistan", erklärt Christian Wagner. An der gemeinsamen Grenze der beiden Länder seien viele Truppen stationiert, die Indien nicht in einem möglichen größeren Konflikt mit Pakistan einsetzen könnte.

In Pakistan gebe es kein Interesse an einer größeren Eskalation, weil die wirtschaftliche Lage im Land schlecht ist. Wie Daten der Weltbank zeigen, war Pakistan im Jahr 1973 das südasiatische Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen – mittlerweile liegt Pakistan in der Region auf dem letzten Platz.

Christian Wagner erklärt, dass außerdem Sicherheitsprobleme an der Westgrenze zu Afghanistan die sicherheitspolitische Aufmerksamkeit der pakistanischen Regierung auf sich ziehen: "Dort gibt es immer wieder tödliche Gefechte mit einheimischen pakistanischstämmigen Talibangruppen, die von Afghanistan aus nach Pakistan eindringen wollen, um dort Anschläge zu verüben", so Wagner.

Warum gibt es dennoch einen Konflikt?

"Der Terroranschlag in Pahalgam hat das ganze Narrativ des Modi-Regimes untergraben", erklärt Christian Wagner. In den vergangenen Jahren habe die indische Regierung immer wieder behauptet, die Sicherheitslage in Kaschmir habe sich verbessert. "Solche Anschläge zeigen, dass die Region nicht so befriedet ist, wie die Regierung behauptet." Deshalb müsse Modi mit militärischer Härte reagieren.

Währenddessen kehrten die Machthaber in Pakistan zur konfrontativen Rhetorik des 20. Jahrhunderts zurück, sagt Wagner. Vor wenigen Wochen erklärte Asim Munir, der pakistanische Armeechef, in einer Rede, dass Pakistan bereits drei Kriege über Kaschmir geführt habe und auch noch zehn weitere führen werde.

Die Armee in Pakistan sei mächtig, erklärt Wagner. "Sie hat ein Primat gegenüber der Politik, zunehmend Einfluss gewonnen und de facto einen unbegrenzten Zugriff auf staatliche Ressourcen." Ein möglicher Konflikt mit Indien könne die pakistanische Bevölkerung hinter dem eigentlich unbeliebten Militär vereinen und die Reihen schließen, führt der Experte weiter aus.