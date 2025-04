Vietnam feiert 50 Jahre Kriegsende - riesige Militärparade

Mit einer riesigen Militärparade und einer Flugschau hat Vietnam das Ende des Vietnamkriegs vor 50 Jahren gefeiert. In Ho-Chi-Minh-Stadt (früher Saigon) versammelten sich Hunderttausende Menschen schon in der Nacht, um sich gute Plätze zu sichern und den besonderen Jahrestag zu begehen. Auf der Straße vor dem Wiedervereinigungspalast - einem der Wahrzeichen der Stadt - marschierten am Morgen (Ortszeit) 13.000 Soldatinnen und Soldaten an prall gefüllten Besuchertribünen vorbei.