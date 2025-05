Bericht über Dutzende Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Aktualisiert am 15.05.2025 - 10:01 Uhr

Aktualisiert am 15.05.2025 - 10:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Schon vor Beginn einer neuen Offensive im Gazastreifen schnellt die Zahl der Toten bei israelischen Angriffen wieder in die Höhe.

Bei neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind laut einem palästinensischen Bericht erneut Dutzende von Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete 39 Tote bei Angriffen in der Nacht und am Morgen, darunter Frauen und Minderjährige. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.

Nach Angaben von Wafa wurden allein im Bereich von Chan Junis im Süden des Gazastreifens 27 Menschen getötet. Auch in Rafah, in Dschabalija im Norden des Küstengebiets und an anderen Orten sei es zu tödlichen Angriffen gekommen.