Sie streuen Salz in Putins Wunde

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Nato-Außenministertreffen in der Türkei steht im Schatten der möglichen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul. Mit seiner Absage bringt Wladimir Putin nicht nur Donald Trump und die Europäer gegen sich auf.

Aus Belek, Türkei, berichtet Patrick Diekmann.

Als Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) Mittwochnacht in Antalya landet, ist die Umgebung des Flughafens in der türkischen Urlaubsregion bereits in tiefe Finsternis gehüllt. Mitten im Ferienparadies versammeln sich im nahegelegenen Ort Belek am Donnerstag die Außenministerinnen und Außenminister der Nato zu einem informellen Treffen. Doch bereits am Vorabend war klar: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Nato-Gespräche von Ereignissen überschattet werden, die circa 700 Kilometer weiter nördlich stattfinden.

Denn in Istanbul kommt es wohl zu Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Wie genau diese ablaufen werden, ist zwar vollkommen unklar. Fest steht aber seit dem späten Mittwochabend: Vorerst reisen weder Wladimir Putin noch sein Außenminister Sergej Lawrow in die Türkei.

Die russische Delegation aus Beratern und Vizeministern ist vor allem für diejenigen ein Schlag ins Gesicht, die an ernsthafte Verhandlungen geglaubt haben. Dabei ist der Kremlchef aktuell in Not. Der internationale Druck auf ihn wächst, und er kommt nicht nur von den westlichen Verbündeten der Ukraine.

Das ist besonders deswegen bemerkenswert, da sich Russland selbst in diese politische Misslage gebracht hat. Nun sucht Putin nach einem Ausweg aus dieser Sackgasse – und stößt dabei auch Verbündete vor den Kopf.

Viele Augen schauen auf Istanbul

Noch kurz vor Beginn des Nato-Treffens in Belek wissen viele der Teilnehmer noch nicht wirklich, wie lange sie in der Türkei sein werden. Im Hintergrund läuft Krisendiplomatie auf Hochtouren. Die Lage ist volatil, jeden Moment kann sich etwas ändern. Denn Russland lässt sich lange nicht in die Karten blicken.

Davon betroffen ist auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul. Eigentlich sollte er bereits am Donnerstagabend in Estland bei einem Treffen des Ostseerates sein. Aber noch am Mittwoch wurde klar, dass sich die Pläne ändern werden. Denn im Zuge des Nato-Treffens kommen am Donnerstagnachmittag noch einmal die Außenminister der USA, Deutschlands, Italiens, Frankreichs und Großbritanniens im sogenannten "Quint"-Format zusammen. Gesprochen wird vor allem über die Ukraine.

Das zeigt, dass in den vergangenen Tagen etwas in Bewegung geraten ist. Mehr noch: Es könnte eine Chance für Diplomatie entstehen – trotz Putins Absage.

Nato ringt mit Ausgabenziel

Dabei gibt es auch innerhalb der Nato ausreichend anderen Gesprächsbedarf. Die Außenministerinnen und Außenminister müssen den nächsten Nato-Gipfel im Juni in Den Haag vorbereiten. Dabei geht es vorrangig darum, sich auf ein neues Ausgabenziel für Verteidigungsausgaben zu verständigen. Einerseits möchte die westliche Allianz damit auf die Bedrohungen durch Russland und China reagieren. Andererseits wäre eine Anpassung auch eine Antwort auf US-Präsident Donald Trump, dessen Anhänger mit einem Austritt der Amerikaner aus der Nato kokettieren.

Trump fordert, dass Nato-Mitgliedsländer mindestens fünf Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben – eine Maximalforderung, die die Amerikaner selbst nicht erreichen. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die Allianz auf Ausgaben von 3,5 Prozent bis zum Jahr 2032 einigen wird.

Empfohlener externer Inhalt Bluesky Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Bluesky -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Bluesky -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Bluesky-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.