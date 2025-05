Donald Trump in Katar: Der US-Präsident bleibt wohl bei seinen Plänen für den Gazastreifen. (Quelle: IMAGO/Emiri Diwan Office \ apaimages/imago)

Bei seiner Reise in die Golfstaaten äußert sich Donald Trump auch zum Gazastreifen. Schon im Februar sorgten seine Pläne für scharfe Kritik.

Inmitten verschärfter israelischer Angriffe im Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag seine Absicht erklärt, das umkämpfte Gebiet "einzunehmen" und in eine "Freiheitszone" zu verwandeln. "Ich wäre stolz darauf, wenn die USA (den Gazastreifen) bekommen, einnehmen, zu einer Freiheitszone machen", sagte der US-Präsident in Katar und bezeichnete dieses Vorgehen als "sehr gutes Konzept".