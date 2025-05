Verhaftungswelle vor Wahlen in Venezuela

Aktualisiert am 23.05.2025 - 20:50 Uhr

In Venezuela wird am Sonntag gewählt. Dutzende Menschen kommen davor in Haft. Die Regierung spricht von einem Schlag gegen Verschwörer, die Opposition von Unterdrückung Andersdenkender.