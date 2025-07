Newsblog zum Ukraine-Krieg Kiew meldet schwerste Angriffe seit Kriegsbeginn

Kiew: Auf diesem vom ukrainischen Notdienst zur Verfügung gestellten Foto löschen Feuerwehrleute ein Feuer nach einem russischen Angriff in der Region Kiew. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa)

Ukrainischer Geheimdienst nimmt chinesisches Vater-Sohn-Duo fest. Trump kritisiert Putin ungewöhnlich scharf. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kiew meldet schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews mit den schwersten Luftangriffen seit Kriegsbeginn überzogen. Die russische Armee habe mit 728 Drohnen und 13 Raketen insbesondere den Westen des Landes attackiert, teilte die ukrainische Luftwaffe am Mittwoch mit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich unterdessen "dankbar" für jüngste Signale von US-Präsident Donald Trump, die auf eine mögliche weitere US-Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung hindeuteten.

In Kiew heulten wegen der Luftangriffe die Alarmsirenen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörten in der ukrainischen Hauptstadt laute Explosionen. Nach Angaben der Luftwaffe wurden 711 Drohnen und mindestens sieben Raketen abgefangen. Bei den meisten Drohnen habe es sich jedoch um Attrappen gehandelt, sagte ein ukrainischer Armeevertreter. Die zuvor schwersten Luftangriffe auf die Ukraine waren mit rund 550 Drohnen Anfang des Monats gemeldet worden. Bei der Abwehr der Geschosse hätten neuartige ukrainische Drohnen eine wichtige Rolle gespielt, hieß es seitens ukrainischen Luftwaffe.

In der Stadt Luzk im Nordwesten der Ukraine brach nach Angaben des Bürgermeisters infolge eines russischen Angriffs ein Feuer in einer Firma aus. Die Hauptstadt der Region Wolyn liegt nur rund 90 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Armee habe Infrastruktur der Luftwaffe "getroffen". Die russische Luftabwehr habe in der Nacht zum Mittwoch 86 ukrainische Drohnen abgefangen, fügte das Ministerium hinzu.

Trump: Denke über Patriot-Lieferung an Ukraine nach

Die USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump den Wunsch der Ukraine nach einem zusätzlichen Flugabwehrsystem vom Typ Patriot prüfen. Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete am Dienstag (Ortszeit), dass Trump erwäge, dem Land angesichts der massiven russischen Angriffe ein weiteres solches Waffensystem zu schicken. Auf die Frage, ob er das bestätigen könnte, sagte Trump vor Journalisten über die Ukraine: "Sie würden es gerne haben. Sie haben darum gebeten."

Solche Waffensysteme seien sehr selten, weil viele in die Ukraine geschickt worden seien. Er wisse, dass die Ukraine um ein weiteres Patriot-System gebeten habe, sagte Trump. "Wir werden es uns ansehen müssen." Es sei ein sehr, sehr teures System.

Sollten sich die USA dafür entscheiden, wäre es das erste Mal, dass Trump die Lieferung eines größeren Waffensystems an Kiew genehmigt, das über die von der Regierung seines Vorgängers Joe Biden genehmigte Anzahl hinausgeht. Trump hatte sich zuletzt verärgert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt. Er warf ihm vor, "eine Menge Blödsinn" aufzutischen, und kritisierte, Putin töte zu viele Menschen.

Selenskyj im Anzug? Millionen-Wette löst Streit aus

Merz reist zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Rom

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Donnerstag zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Rom. Das Treffen wird in diesem Jahr gemeinsam von Italien und der Ukraine ausgerichtet, nachdem es im vergangenen Jahr in Berlin stattgefunden hatte. Ziel ist eine breite internationale Unterstützung für den Wiederaufbau des kriegsgeschädigten Landes. Es geht darum, Vertreter von Regierungen, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, internationalen Organisationen und Gemeinden sowie Regionen einzubinden.