Großbritannien und Frankreich wollen die atomare Abschreckung beider Länder koordinieren. Ein entsprechendes Abkommen soll am Donnerstag unterzeichnet werden, um gemeinsam auf jede "extreme Bedrohung Europas" zu reagieren. Mit dem Abkommen werde zum ersten Mal bestätigt, "dass die Abschreckungsmittel beider Länder unter nationaler Kontrolle unabhängig sind, aber koordiniert werden können", teilten das britische Verteidigungsministerium und die französische Präsidentschaft in der Nacht zum Donnerstag in einer Erklärung mit.

Das Abkommen soll den Angaben zufolge am Donnerstag bei einem Treffen zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer in London unterzeichnet werden.

Macron hält sich derzeit zu einem Staatsbesuch in Großbritannien auf. Es ist der erste Staatsbesuch eines europäischen Staatschefs in Großbritannien seit dem Brexit. An dem Treffen am Donnerstag sollen auch Minister beider Seiten teilnehmen. Im Vorfeld der Gespräche hatten beide Staaten angekündigt, ihre Beziehungen im Bereich Verteidigung "aufzufrischen".