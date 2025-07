Bei seinem Besuch in Berlin warnt der Nato-Generalsekretär eindringlich vor China. Bei einem Angriff auf Taiwan wäre auch Europa direkt betroffen, so Mark Rutte.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat davor gewarnt, dass China und Russland bei einem möglichen Krieg gemeinsam agieren würden. Die Annahme im westlichen Bündnis sei, "dass Xi Jinping, der chinesische Präsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei, vor einem Angriff auf Taiwan zunächst einmal Moskau anrufen wird, den Juniorpartner quasi", sagte Rutte am Mittwoch in Berlin nach einem Treffen mit Kanzler Friedrich Merz. "Wladimir Putin wird dann gebeten, in gewissen Teilen in Europa aktiv zu werden", fügte er hinzu.