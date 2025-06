Newsblog zur US-Politik Verdoppelte Zölle auf Stahl und Aluminium treten in Kraft

Von t-online Aktualisiert am 04.06.2025 - 08:34 Uhr Lesedauer: 21 Min.

US-Präsident Donald Trump: Bis Mittwoch sollen die Handelspartner der USA Vorschläge für die laufenden Zollverhandlungen liefern. (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP)

News folgen Artikel teilen

In den Verhandlungen um Zölle macht Washington den Handelspartnern Druck. Die USA reduzieren ihre Soldaten in Syrien. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Japan: Haben kein Schreiben aus den USA

Japan hat eigenen Angaben zufolge keinen Brief von den Vereinigten Staaten mit der Aufforderung zur Unterbreitung seiner besten Vorschläge für Handelsgespräche erhalten. "Unser Land hat noch kein solches Schreiben erhalten", sagte Kabinettschef Yoshimasa Hayashi auf einer regulären Pressekonferenz am Mittwoch. "Was die US-Zollmaßnahmen betrifft, so laufen derzeit Verhandlungen zwischen Japan und den USA. Die Regierung wird sich weiterhin mit ihnen befassen, alles tun und ihnen höchste Priorität einräumen", sagte Hayashi.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hatte am Dienstag angekündigt, die USA hätten die Länder aufgefordert, bis Mittwoch ihre besten Angebote für die Handelsgespräche zu machen. Dies sei eine "freundliche Erinnerung" daran, dass die Frist für eine Einigung näher rückt. Das von den USA selbst festgelegte Zieldatum für die Verhandlungen läuft in fünf Wochen ab.

Marjorie Taylor Greene stimmt Musks Kritik zu

Die republikanische Abgeordnete und MAGA-Unterstützerin Marjorie Taylor Greene, hat der Kritik von Elon Muska an Trumps Steuergesetz zugestimmt. Sie meinte allerdings, dass der Kongress "etwas Geld ausgeben muss, um das Schiff zu steuern und Präsident Trumps Wahlkampfversprechen zu erfüllen, nämlich die Grenzsicherheit".

Greene stimmte für das Gesetz, obwohl sie Bedenken hat. Die Grenzsicherheit sieht sie als etwas an, für das es sich lohnt, Geld auszugeben. "Ich werde diese Schecks den ganzen Tag lang an Tom Homan ausstellen", sagte sie und bezog sich dabei auf Trumps "Grenzzar".

Trump unterzeichnet Anordnung für Stahlzölle

Die US-Zölle auf importierten Stahl und Aluminium haben sich, wie von US-Präsident Donald Trump angekündigt, ab Mittwoch verdoppelt. Dies geht aus einer von Trump unterzeichneten Anordnung hervor, die das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte. Insgesamt gehe es darum, "wirksamer gegen ausländische Länder vorzugehen, die weiterhin überschüssigen Stahl und Aluminium zu niedrigen Preisen in den Vereinigten Staaten abladen", heißt es in der Anordnung. Dies untergrabe die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft.

Ausgenommen sind Stahl- und Aluminiumimporte aus Großbritannien, für die laut dem Weißen Haus weiter ein Satz von 25 Prozent gilt. Hintergrund ist ein Handelspakt, den die USA mit den Briten geschlossen haben. Die Erhöhung der Zölle dürfte Importe erschweren und zu höheren Preisen führen. Ökonomen erwarten spürbare Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher – etwa beim Kauf von Autos, Küchengeräten oder Konserven.

Die USA waren Stand 2024 nach der EU der weltweit größte Stahlimporteur. Wichtigste Herkunftsländer sind laut US-Regierung Kanada, Brasilien und Mexiko – unter den zehn größten Exporteuren in die USA ist auch Deutschland. Nach Angaben des deutschen Branchenverbands Wirtschaftsvereinigung Stahl sind die USA der wichtigste Absatzmarkt für die europäische Stahlindustrie.

Mittwoch, 4. Juni

US-Regierung setzt Handelspartnern Frist für Verhandlungen

Im Ringen um eine Zolleinigung drängen die USA ihre Handelspartner dazu, bis Mittwoch konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Die betroffenen Länder sollten dann ihre besten Angebote für die laufenden Verhandlungen vorlegen, sagt Präsidialamtssprecherin Karoline Leavitt. Der US-Handelsbeauftragte habe die Aufforderung an sämtliche Handelspartner der USA geschickt, so Leavitt.

Die Aufforderung sei eine "freundliche Erinnerung" daran, dass die Frist für eine Einigung näher rücke. Das von den USA selbst festgelegte Zieldatum für die Verhandlungen läuft in fünf Wochen ab. Denn am 8. Juli enden die 90 Tage, in denen zuvor angekündigte Zölle für eine Vielzahl von Ländern ausgesetzt sind.

Vor den Äußerungen Leavitts am Dienstag hatte eine mit den Verhandlungen zwischen den USA und der EU vertraute Person gesagt, dass EU-Vertreter noch kein derartiges Schreiben der USA erhalten hätten.

Weißes Haus: Trump nimmt an Nato-Gipfel teil