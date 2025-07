Terrormiliz versenkt Handelsschiff und verschleppt Matrosen

Die Huthi-Miliz hat nach US-Angaben das Handelsschiff "Eternity C" versenkt. Zudem seien "viele überlebende Crewmitglieder" festgenommen worden, hieß es in einem Post der diplomatischen Vertretung der Vereinigten Staaten im Jemen auf X. "Wir fordern ihre sofortige und bedingungslose Freilassung."

Die "Eternity C" sei mit einem unbemannten Boot sowie sechs Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen worden, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Saree mit. Die Terrormiliz habe Crew-Mitglieder gerettet, medizinisch versorgt und an einen sicheren Ort gebracht, hieß es.

Nach Angaben von Eunavfor Aspides wurden aber 19 Besatzungsmitglieder des Schiffs vermisst. Insgesamt seien 22 Besatzungsmitglieder und drei Sicherheitsleute an Bord gewesen. Die US-Botschaft erklärte bei X: "Nachdem sie deren Schiffskameraden getötet, ihr Schiff versenkt und die Rettungsarbeiten behindert haben, haben die Huthi-Terroristen viele der überlebenden Besatzungsmitglieder der Eternity C verschleppt".

Auch das Schiff "Magic Seas" wurde von Huthis versenkt

Zuvor war bereits das Handelsschiff "Magic Seas" nach einem Huthi-Angriff am 6. Juli gesunken – von dem Angriff und dem Untergang des Schiffes hatten die Huthi auf sozialen Medien ein umfangreiches Video gepostet, das in griechischen Medien veröffentlicht wurde.

UN-Botschafter besorgt über "Eskalation"

Der UN-Botschafter im Jemen, Hans Grundberg, zeigte sich besorgt über die "Eskalation" im Roten Meer. "Die freie Schifffahrt im Roten Meer muss beschützt werden und zivile Infrastruktur darf in Konflikten niemals ein Ziel werden", sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Der Jemen befinde sich bereits in einer sehr fragilen Situation und dürfe nicht noch weiter in eine regionale Krise hineingezogen werden.