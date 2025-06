Hochrechnung: Linker liegt bei Wahl in Südkorea vorne

Aktualisiert am 03.06.2025 - 13:14 Uhr

Aktualisiert am 03.06.2025 - 13:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Liegt bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Südkorea vorn: Der linke Oppositionsführer Lee Jae Myung. (Quelle: Yonhap/YNA/dpa/dpa-bilder)

Laut einer ersten Hochrechnung nach Schließung der Wahllokale liegt der linke Politiker Lee Jae Myung bei der Präsidentschaftswahl in Südkorea in Führung. So erreicht der 60-Jährige laut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks KBS aktuell 51,7 Prozent der Stimmen, der konservative Gegenkandidat Kim Moon Soo kommt demnach auf 39,3 Prozent. Die Mehrheitsverhältnisse können sich jedoch im Laufe der Auszählung noch verschieben. Ein Wahlergebnis wird etwa um Mitternacht Ortszeit (17:00 MESZ) erwartet.