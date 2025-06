Friedrich Merz: Der Kanzler ist am Donnerstag zum Antrittsbesuch in Washington. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Friedrich Merz wird bei seinem Antrittsbesuch in Washington im prestigeträchtigen Blair House untergebracht. Damit erfährt der CDU-Kanzler eine besondere Ehre – anders als einst Olaf Scholz.

Bundeskanzler Friedrich Merz wird bei seinem Besuch in den USA von Donald Trump im präsidialen Gästehaus Blair House einquartiert. Der CDU-Politiker ist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch in Washington. Auf Einladung von US-Präsident Donald Trump darf er im Blair House übernachten – einer Unterkunft, die traditionell ausländischen Staatsgästen vorbehalten ist. Wie das Gebäude auf seiner Webseite ausführt, haben dort bereits Queen Elizabeth II., der Schah von Persien und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle residiert.