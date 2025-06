Newsblog zur US-Politik Merz hinterlässt Buch zu Einwanderern in Washington-Residenz

Von t-online Aktualisiert am 05.06.2025 - 10:43 Uhr Lesedauer: 8 Min.

Kanzler Merz ist zu seinem Antrittsbesuch in Washington gelandet: Er hat ein Buch dabei. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Viele Deutsche trauen dem Kanzler diplomatisch nicht viel zu. Auch der Außenminister sieht Merz vor einer schwierigen Reise. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz bringt Buch zu deutschen Einwanderern nach Washington

Wer im Gästehaus des US-Präsidenten übernachtet, hinterlässt dort ein Buch. Das ist eine Tradition, an die sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz hält. Der CDU-Politiker hat nach Angaben eines Regierungssprechers eine Sammlung von Briefen deutscher Einwanderer mit ins Blair House gebracht. Walter Kamphoefner erstellte die Sammlung 1988 unter dem Titel "News from the Land of Freedom. German Immigrants write home" (auf Deutsch: Nachrichten aus dem Land der Freiheit. Deutsche Einwanderer schreiben nach Hause) zusammengestellt. Die Briefe stammen von Farmern, Arbeitern oder auch Hausangestellten aus der Zeit zwischen 1830 und 1900.

Visavergabe an ausländische Harvard-Studenten eingeschränkt

Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses hat US-Präsident Donald Trump eine Verordnung unterzeichnet, die die Vergabe von US-Visa an ausländische Studenten beschränkt, die an der Elite-Universität Harvard studieren wollen. Schon im vergangenen Monat hatte das US-Außenministerium die Auslandsmissionen der USA angewiesen, alle Visa-Anträge für Personen, die die Universität besuchen wollten, besonders gründlich zu überprüfen.

Wegen eines Gerichtsurteils musste die Trump-Regierung vorerst von ihren Plänen abrücken, der Harvard-Universität die weitere Aufnahme internationaler Studenten ab sofort zu verbieten. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er wolle in Harvard – und anderen Spitzenuniversitäten in den USA – einen Wandel erzwingen, weil sie seiner Ansicht nach von linkem Gedankengut vereinnahmt und zu Bastionen des Antisemitismus geworden seien.

Trump lässt Bidens Erlasse untersuchen

Die US-Regierung lässt untersuchen, ob Joe Biden wegen geistiger Schwäche einen Unterschriftautomaten benutzt hat. Donald Trump vermutet sogar eine Vertuschung. Lesen Sie hier mehr dazu.

USA verhängen Einreiseverbot gegen Personen aus zwölf Ländern

Laut dem Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump eine Verordnung unterzeichnet, die Menschen aus einer Reihe von Ländern die Einreise in die USA verbietet. Der US-Fernsehsender CBS hatte zuvor berichtet, Trump habe die Einreise für Menschen aus zwölf Ländern in die USA verboten: Afghanistan, Myanmar, Tschad, Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen, teilte Trump mit. Er habe zudem beschlossen, die Einreise von Staatsangehörigen aus sieben weiteren Ländern teilweise zu beschränken. Davon betroffen seien Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Mit den Einreiseverboten schütze der Präsident die US-Bürger vor "ausländischen Terroristen", hieß es in dem am Mittwoch unterzeichneten und vom Weißen Haus veröffentlichten Dokument.

Trump will Zölle auf Flugzeugteile

Donald Trump hat die nächsten Produkte bei seiner Zoll-Liste im Visier: Flugzeugteile. Damit verstößt er allerdings gegen ein Abkommen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump will großes Gesetz unbedingt durchbringen

US-Präsident Donald Trump ist entschlossen, sein Steuerpaket auch durch den US-Senat zu bekommen, trotz des Widerstands des Milliardärs und ehemaligen Chefs von Trumps Effizienzbehörde, Elon Musk. Dies sagt ein Vertreter des Weißen Hauses, der nicht genannt werden will. Das Weiße Haus werde Elon Musk nicht bei jeder politischen Entscheidung konsultieren.

Musk zu Senatoren: Verhindert das Gesetz