Friedrich Merz trifft erstmals als Kanzler persönlich auf Donald Trump. Der Verhandlungsexperte Lars Teichmann erklärt, wie er sich dem US-Präsidenten gegenüber verhalten sollte.

Wenn Donald Trump andere Staats- und Regierungschefs in Washington empfängt, ist bei den Gästen Vorsicht geboten. Denn nicht jeder wird gleich freundlich empfangen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde gleichzeitig von Trump und dessen Vize JD Vance scharf attackiert. Beim Besuch des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa überraschte Trump seinen Gast mit einem Video und verbreitete Lügen über einen angeblichen "Genozid" an weißen Südafrikanern.

Der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dürfte also vorgewarnt sein, dass sein Besuch anders verlaufen könnte, als man es von solchen Treffen gewohnt ist. Doch wie genau sollte sich Merz verhalten, um einem Eklat im Weißen Haus möglichst zu entgehen? t-online hat bei dem Verhandlungsexperten Lars Teichmann nachgefragt.

t-online: Donald Trump hat bei Staatsbesuchen in Washington in den vergangenen Monaten zwei Gesichter gezeigt: Mal endeten diese Begegnungen in Eklats, mal verliefen sie relativ geräuschlos. Kann Friedrich Merz den Ausgang des Treffens überhaupt beeinflussen?

Lars Teichmann: Auf jeden Fall. Dafür ist aber eine sehr gute Vorbereitung erforderlich. Er sollte sich auf verschiedene Szenarien einstellen, wie das Treffen laufen könnte.

Wie muss so eine Vorbereitung aussehen? Von Angela Merkel weiß man, dass sie sehr viele Texte über Trump las, bevor sie ihn das erste Mal traf – unter anderem auch ein Interview, das er 1990 dem "Playboy" gab.

Natürlich sollte sich Merz auch mit der Historie, dem Werdegang und den speziellen Kommunikations- und Verhandlungsstrategien von Trump befassen, um gut vorbereitet zu sein. Denn ein Staatsbesuch in Washington ist nicht nur ein protokollarischer Termin. Es hat große strategische Bedeutung, wenn der Bundeskanzler als Vertreter des größten EU-Landes den US-Präsidenten trifft. Merz sollte dabei klare Ziele formulieren und unterscheiden zwischen den für Deutschland übergeordneten Zielen und den untergeordneten, nachrangigen. Er sollte vorher genau überlegen, wann er zum Beispiel ganz bestimmte Informationen platziert, um diese Ziele zu befördern. Und er muss vorbereitet sein, was er öffentlich macht und was er mit Trump hinter verschlossenen Türen bespricht.

Zur Person Lars Teichmann ist Senior Consultant & Trainer bei der Negotiation Advisory Group. Mit einem verhandelten Volumen von mehr als 25 Milliarden Euro zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den größten seiner Art in Europa.

Wie könnten solche Ziele lauten?

Eine Botschaft des Kanzlers könnte lauten: Die USA profitieren von einem starken Europa, das inzwischen erheblich mehr für seine Sicherheit tut und damit die USA entlastet. Merz könnte Trump etwa aufzeigen, dass die Ausgaben der USA für die Sicherheit Europas keine unnützen Ausgaben sind, sondern die internationale Stellung der USA gegenüber Russland und China stärken. Solche Ziele müssen intern konkret formuliert sein. Aber zuerst einmal kommt es darauf an, dass Trump Merz durch das Treffen respektiert und als Politiker ernst nimmt.

Das gelang in der Vergangenheit nicht jedem: Die Präsidenten von Südafrika und der Ukraine wurden vor laufenden Kameras von Trump scharf attackiert. Wie sollte Merz in so einem Fall reagieren?

Er darf auf keinen Fall emotional werden. Es gilt: Wer emotional die Kontrolle behält, bestimmt in der Regel auch den Verlauf des Gesprächs. Trump nutzt Eskalationen als Machtinstrument. Damit zeigt er Dominanz und will andere aus dem Konzept bringen. Merz sollte dann nicht die Konfrontation suchen, sondern versuchen, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken.

Wie funktioniert das?

Merz sollte provokanten Aussagen von Trump nicht einfach widersprechen. Wenn der Präsident etwa behauptet, Deutschland gebe zu wenig Geld für Verteidigung aus und profitiere einseitig von den USA, sollte Merz diese Aussage umdeuten und betonen, dass Deutschland genau deswegen jetzt massiv in die Verteidigung Europas investiert und auch global mehr Verantwortung übernehmen will – an der Seite der USA.

