Trump nach Telefonat mit Putin: Kein sofortiger Frieden

Aktualisiert am 04.06.2025 - 19:20 Uhr

Aktualisiert am 04.06.2025 - 19:20 Uhr Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Trump und sein Amtskollege Putin: Die beiden Staatschefs haben erneut miteinander telefoniert. (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump wollte den Krieg zwischen Russland und der Ukraine rasch beenden. Jetzt gesteht der US-Präsident ein, dass das nicht so schnell gelingen wird.

Das Gespräch habe etwa eine Stunde und 15 Minuten gedauert, so Trump. Die beiden Staatschefs hätten über den ukrainischen Drohnenangriff auf russische Bomber und Flugzeuge gesprochen. "Präsident Putin hat sehr deutlich gesagt, dass er auf den jüngsten Angriff auf die Flugplätze reagieren muss", so der US-Präsident.

Außerdem habe er mit dem Kremlchef über den Iran gesprochen, schrieb Trump. Sie seien sich einig, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe. Putin habe angeboten, an Gesprächen mit dem Iran teilzunehmen und dabei zu helfen, diese schnell abzuschließen. "Meiner Meinung nach zögert der Iran seine Entscheidung in dieser sehr wichtigen Angelegenheit hinaus, und wir brauchen in sehr kurzer Zeit eine definitive Antwort!", schließt Trump seinen Beitrag.