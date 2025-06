US-Bundesanwalt: Nationalgarde binnen 24 Stunden vor Ort

Mit Hilfe der Nationalgarde will US-Präsident Trump auf die Lage in Los Angeles reagieren - die Soldaten und Soldatinnen dürften schon zeitnah ihren Einsatz beginnen. (Quelle: Ethan Swope/AP/dpa/dpa-bilder)

Zur Eindämmung der teils gewaltsamen Proteste gegen die Abschiebung von Migranten soll die Nationalgarde Medienberichten zufolge binnen 24 Stunden in Los Angeles zum Einsatz kommen. Das schreibt die "New York Times" unter Berufung auf einen hohen Beamten der Trump-Regierung. Der Bundesstaat Kalifornien habe die Pflicht, die Ordnung und öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, sagte der oberste Bundesstaatsanwalt in Südkalifornien, Bilal A. "Bill" Essayli, demnach in einem Interview. "Und sie sind im Moment nicht in der Lage, das in Los Angeles zu tun."