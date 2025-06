Thunberg erreicht Ägypten und will weiter nach Gaza segeln

Greta Thunberg mit anderen Aktivisten an Bord der "Madleen": Die sogenannte Freiheitsflotte segelt jetzt weiter nach Gaza. (Quelle: Salvatore Cavalli)

Mit einer Bootsfahrt protestieren Greta Thunberg und andere Aktivisten gegen den Krieg in Gaza. Bald müssten sie das Gebiet erreichen.

Das Segelschiff der sogenannten "Freedom Flotilla" mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg an Bord hat die Küste Ägyptens erreicht und ist nun Richtung Gazastreifen unterwegs. "Wir verlassen jetzt die ägyptische Küste", sagte die deutsche Mitseglerin Yasemin Acar am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. "Uns geht es allen gut."

Das Schiff "Madleen" war am Sonntag vor einer Woche von der italienischen Insel Sizilien aus in Richtung Gazastreifen aufgebrochen. Die zwölf Menschen an Bord wollen nach eigenen Angaben die israelische Blockade für Hilfslieferungen "durchbrechen" und mit der Aktion den andauernden "Völkermord" im Gazastreifen kritisieren.