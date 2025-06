Der Unternehmer und Ex-Inhaber des Bekleidungsunternehmens Trigema, Wolfgang Grupp , kritisiert den hohen Krankenstand in Deutschland – und nimmt dabei auch die behandelnden Ärzte in die Mitverantwortung.

Für die hohen Fehlzeiten und deren wirtschaftliche Folgen macht Grupp unter anderem auch die Ärzteschaft mitverantwortlich. "Es gibt Ärzte, die sinnlos krankschreiben", sagte der Unternehmer in einem "ZDF"-Interview für die Reportagesendung "Am Puls". In der Sendung räumte er ein, in einzelnen Fällen behandelnden Ärzten seiner Angestellten einen "satten Brief" geschrieben zu haben.