Hegseth erwägt Entsendung von Marines nach Los Angeles

Pete Hegseth: Laut dem US-Verteidigungsminister könnten weitere Soldaten nach Kalifornien entsendet werden. (Quelle: Wiktor Dabkowski/imago-images-bilder)

Wegen Protesten in Los Angeles droht der Verteidigungsminister mit der Entsendung weiterer Soldaten. JD Vance bezieht Stellung im Streit zwischen Musk und Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erwägt den Einsatz der US-Marines zur Unterstützung der Polizei gegen Demonstranten in Los Angeles. "Das @DeptofDefense mobilisiert SOFORT [sic!] die Nationalgarde, um die Bundespolizei in Los Angeles zu unterstützen. Sollte die Gewalt anhalten, werden auch aktive Marines in Camp Pendleton mobilisiert – sie sind in höchster Alarmbereitschaft", schrieb er auf X. US-Präsident Donald

Trump hat bereits 2.000 Nationalgardisten entsandt. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hatte bereits die Entsendung der Gardisten abgelehnt. Auf den Vorschlag von Hegseth reagierte der Gouverneur mit Entsetzen: Der Verteidigungsminister drohe damit, Soldaten "auf amerikanischem Boden gegen die eigenen Bürger einzusetzen", schrieb er auf X. "Das ist geistesgestörtes Verhalten."

In L.A. protestieren Menschen am zweiten Tag in Folge gegen Razzien der Einwanderungsbehörde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Samstag, 7. Juni

Trump absetzen? Vance weist Äußerung von Musk zurück

US-Vizepräsident JD Vance hat sich in einem Podcast klar gegen Äußerungen von Elon Musk gestellt, wonach Amtsinhaber Donald Trump seines Amtes enthoben werden sollte – mit Vance als möglichem Nachfolger. Wie CNN berichtet, wurde Vance während einer Aufzeichnung mit dem Komiker Theo Von in Nashville erstmals mit Musks entsprechenden Online-Beiträgen konfrontiert.

Der Vizepräsident habe daraufhin zunächst mit einem Augenrollen und einem ungläubigen "Oh, mein Gott" reagiert. Später habe er erklärt: "Die Vorstellung, dass der Präsident seines Amtes enthoben werden sollte – tut mir leid, das ist verrückt." Laut CNN befand sich Vance kurz vor dem Podcast-Auftritt noch im Weißen Haus an der Seite Trumps. Der Präsident sei dort bereits zu Musks jüngsten Vorwürfen befragt worden. Einem Vertrauten zufolge habe Trump seinen Vize ermutigt, sich öffentlich diplomatisch zu Musk zu äußern.

Musk hatte zuvor auf seiner Plattform X unter anderem behauptet, Trump tauche in den sogenannten "Epstein-Files" auf – ohne dafür Belege vorzulegen. Inzwischen hat Musk den entsprechenden Post wieder gelöscht. Die offene Schlammschlacht zwischen dem mächtigsten und dem reichsten Mann der Welt setzte sich am Samstag dennoch fort. So sagte Trump dem Sender NBC, dass sein Verhältnis zu Musk endgültig zerrüttet sei. Zudem warnte Trump Musk davor, künftig die Demokraten finanziell zu unterstützen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump droht Musk mit "ernsten Konsequenzen"

Im Streit mit seinem früheren Berater Elon Musk legt US-Präsident Trump nach. Beim Sender NBC News drohte Trump Musk jetzt mit "ernsten Konsequenzen", sollte der Techunternehmer und Milliardär Kandidaten der Demokraten finanziell unterstützen, die im Senat gegen Trumps Steuerreform stimmen. "Wenn er das tut, wird er die Konsequenzen dafür tragen müssen", so Trump.