Nach einem mutmaßlichen Übergriff auf ein Mädchen ist es in Nordirland erneut zu Ausschreitungen gekommen. In Ballymena seien Einsatzkräfte die zweite Nacht in Folge mit Molotowcocktails, Ziegelsteinen und Feuerwerk angegriffen worden, teilte die Polizei mit. 17 Polizisten seien verletzt und einige davon im Krankenhaus behandelt worden.

In Ballymena, etwa 48 Kilometer nordwestlich von Belfast, wurden in der Folge Häuser beschädigt und vier Gebäude in Brand gesetzt. In den Wohnungen leben mutmaßlich Migranten. Die Krawalle seien rassistisch motiviert, so die Polizei. Nicht nur in Ballymena, sondern auch in Belfast und weiteren Orten kam es zu Ausschreitungen. Kleinere Proteste wurden unter anderem aus Lisburn, Coleraine, Newtownabbey und Carrickfergus gemeldet. Einsatzkräfte setzten Wasserwerfer und Plastikgeschosse ein. In der zweiten Nacht wurden 17 weitere Beamte verletzt.