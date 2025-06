Israel greift den Iran an – Ausnahmezustand ausgerufen

Berichte über Explosionen in Teheran

13.06.2025

Israelischer Kampfjet: Auf den Iran hat es in der Nacht zum Freitag Angriffe gegeben. (Quelle: ISRAEL DEFENSE FORCES)

Israel hat am Freitagmorgen den Iran angegriffen. Das bestätigte die israelische Regierung. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem vorbeugenden Schlag gegen iranische Atomanlagen. Aus Teheran wurden Explosionen gemeldet, Videos in sozialen Netzwerken zeigen aufsteigenden Rauch in mehreren Teilen der iranischen Hauptstadt. Augenzeugen und Staatsmedien bestätigten laute Explosionsgeräusche rund um die Millionenmetropole.