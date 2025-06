Newsom zweifelt Trumps Geisteszustand an

Gavin Newsom und Donald Trump: Der Gouverneur von Kalifornien und der Präsident der USA streiten sich seit Tagen um den Umgang mit den Protesten in dem Bundesstaat. (Quelle: Mark Schiefelbein/ap)

Der Gouverneur Kaliforniens hat sich in den letzten Tagen zu einem Intimfeind von Donald Trump entwickelt. Jetzt erhebt Gavin Newsom schwere Vorwürfe.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat aufgrund der Entsendung der Nationalgarde und Marineinfanteristen in den Bundesstaat Donald Trump kritisiert. "Das ist Theater. Es ist Wahnsinn. Es ist verfassungswidrig", sagte Newsom in einem Podcast der "New York Times". Der Gouverneur führt weiter aus, dass der US-Präsident Menschenleben gefährde. Newsom warf ihm vor, Trump würde die "mutigen Männer und Frauen" der Nationalgarde als Spielball missbrauchen.