Johann Wadephul hat vor seiner Reise in den Nahen Osten auf die katastrophale Lage in Gaza aufmerksam gemacht. Dort ist die Zahl der Toten erneut gestiegen.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die humanitäre Lage im Gazastreifen als unerträglich bezeichnet und ein Ende des Leidens gefordert. Vor seiner Weiterreise in die Nahost-Region sagte Wadephul am Donnerstag in Rom t-online: "Gaza bleibt eine offene Wunde in der Region. Die humanitäre Lage der Menschen ist unerträglich. Das Sterben nimmt kein Ende." Die Bundesregierung setze sich "ohne Unterlass für einen Waffenstillstand, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in Gaza und die Freilassung der Geiseln ein".