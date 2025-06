Aktualisiert am 14.06.2025 - 17:41 Uhr

Aktualisiert am 14.06.2025 - 17:41 Uhr

Absperrungen in Brooklyn Park: In Minnesota hat ein Mann ein offenbar politisch motiviertes Attentat begangen. (Quelle: Alex Kormann/ap)

In der Nacht zu Samstag hat ein unbekannter Mann versucht, zwei demokratische Politiker im US-Bundestaat Minnesota zu ermorden. Er schoss auch auf ihre Partner.

Täter gab sich offenbar als Polizist aus

Der mutmaßliche Täter soll sich als Polizist ausgegeben und Körperpanzerung getragen haben, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Behörden haben Menschen in der Stadt Brooklyn Park dazu aufgerufen, ihr Zuhause nicht zu verlassen. Der Mann sei zu Fuß unterwegs und sehr gefährlich.

Die Polizei traf den mutmaßlichen Täter offenbar noch vor dem Haus von Hortman in Brooklyn Park an. Der Polizeichef von Brooklyn Park, Mark Bruley, erklärte in der Pressekonferenz: "Als unsere Beamten ihn stellten, schoss er sofort auf sie und zog sich ins Haus zurück."