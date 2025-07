Zur Person

Benjamin Nathans, geboren 1962, lehrt Geschichte an der University of Pennsylvania. Zu Nathans Forschungsschwerpunkten gehören das imperiale Russland und die Sowjetunion, die Geschichte der Menschenrechte sowie die moderne europäisch-jüdische Geschichte. Sein Buch "To the Success of Our Hopeless Cause. The Many Lives of the Soviet Dissident Movement" wurde 2025 mit dem Pulitzerpreis in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet.