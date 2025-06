Minnesota: Tatverdächtiger fuhr zu weiteren Politikern

Aktualisiert am 16.06.2025 - 19:38 Uhr

Der Tatverdächtige suchte in der Tatnacht die Häuser von mehr Politikern auf als bislang bekannt. (Quelle: Bruce Kluckhohn/FR170893 AP/dpa/dpa-bilder)

Nach den tödlichen Schüssen in Minnesota ist inzwischen ein Tatverdächtiger gefasst. Er soll in der Tatnacht an mehr Häusern von Politikern gestoppt haben als zunächst bekannt.