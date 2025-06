Aktualisiert am 16.06.2025 - 17:34 Uhr

Der Iran strebt einem Medienbericht zufolge eine Deeskalation im aktuellen Konflikt mit Israel an und signalisiert Verhandlungsbereitschaft bezüglich seines Atomprogramms. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, übermittelte Teheran entsprechende Botschaften über arabische Vermittler sowohl an Israel als auch an die USA.