Während Livesendung: Israel greift Irans Staatsfernsehen an

Krieg in Nahost

Aktualisiert am 16.06.2025 - 19:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im Video: Die Moderatorin geht in Deckung. (Quelle: t-online)

Israel hat seine Angriffe gegen den Iran am Montag fortgesetzt. Dabei traf es offenbar auch den iranischen Staatssender IRIB – während einer Livesendung.

Israels Armee teilte mit, der Luftschlag habe einem "Kommunikationszentrum des iranischen Regimes" gegolten. "Das Gebäude wurde von den iranischen Streitkräften unter dem Deckmantel ziviler Aktivitäten genutzt", hieß es in einer Erklärung des Militärs weiter.

Iran: Staatssender setzt Sendung nach Angriff fort

Der Sender setzte seine Ausstrahlung nach kurzer Unterbrechung fort. Der Staatssender Tasnim verbreitete danach Videos von dem in Flammen stehenden Gebäudekomplex. Informierten Quellen zufolge sollen Dutzende Techniker bei dem Angriff ums Leben gekommen sein. Unabhängig ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen.

Das Hauptgebäude des staatlichen Rundfunks befindet sich in einem dicht bevölkerten Stadtteil im Norden der Metropole, zu dessen Evakuierung Israel zuvor aufgerufen hatte. In der iranischen Hauptstadt waren nach dem Angriff Hupkonzerte zu hören. Die staatlichen Medien unterstehen der Regierung und verbreiten deren Propaganda. Gleichzeitig wächst Panik in der Großstadt: Aus Sorge vor einer noch größeren Eskalation haben viele Bewohner inzwischen versucht, die Megacity zu verlassen.