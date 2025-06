Für Einsätze in großer Entfernung müssen Kampfjets in der Luft betankt werden. Die USA verlegen jetzt offenbar viele Tankflugzeuge über den Atlantik.

Die Betankung von Flugzeugen in der Luft ist vor allem dann nötig, wenn Einsätze von größerer Distanz geflogen werden, etwa bei den aktuellen Angriffen Israels auf den Iran. Die Bundesregierung hatte zuletzt etwa dementiert, dass sie den Einsatz unterstützt haben, in dem israelische Flugzeuge in der Luft betankt wurden. Anlass waren Berichte, wonach in der Region ein Airbus A400M der Bundeswehr während der israelischen Angriffe unterwegs gewesen sein soll.