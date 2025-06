Trump: Wir werden Chamenei vorerst nicht töten

Aktualisiert am 17.06.2025 - 18:42 Uhr

Aktualisiert am 17.06.2025 - 18:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Trump wendet sich mit scharfen Drohungen an Teheran. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Lage im Krieg zwischen Israel und dem Iran steht auf der Kippe. Steigen die USA in den Konflikt ein oder nicht? Der US-Präsident jedenfalls rasselt mächtig mit dem Säbel.

Trump warnte den Iran davor, Raketen auf Zivilisten oder US-Soldaten abzufeuern und mahnte: "Unsere Geduld geht langsam zu Ende." In einem weiteren Post schrieb Trump – wohl an den Iran gerichtet – in Großbuchstaben: "Bedingungslose Kapitulation!"