Trump hin und weg vom niederländischen Königspaar

Aktualisiert am 25.06.2025 - 10:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Beim Nato-Gipfel in Den Haag hatte US-Präsident Trump eine ganz besondere Übernachtungsadresse: Der königliche Palast. Am Morgen danach ist Trump noch immer sehr entzückt.

US-Präsident Donald Trump hat den Morgen des Nato-Gipfels in Den Haag offenbar gut gelaunt begonnen. "Der Tag beginnt in den schönen Niederlanden.", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Trump hatte die Nacht im königlichen Palast Huis ten Bosch verbracht und am Morgen auch mit König Willem-Alexander und Königin Máxima gefrühstückt. "Der König und die Königin sind wunderschöne und spektakuläre Menschen. Unser Frühstückstreffen war großartig!", lobte er seine Gastgeber.