Trump will Kanada offenbar nicht mehr übernehmen

US-Präsident Donald Trump will Kanada nicht mehr den USA einverleiben. Das sagt Kanadas Regierungschef. Spannungen zwischen beiden Ländern bleiben.

Das Verhältnis war zuletzt sehr gereizt. Jetzt deutet sich Entspannung an. Nach Angaben von Kanadas Regierungschef Mark Carney hat US-Präsident Donald Trump seine Pläne aufgegeben, das Nachbarland zu annektieren. Auf die Frage von CNN-Interviewerin Christiane Amanpour, ob die USA das Land weiter übernehmen wollten, sagte Carney am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag: "Nein, hat er nicht."